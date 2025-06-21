Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması, kalıcı istikrara kavuşması için hepimizin yani tüm İslam aleminin desteğine ihtiyacı vardır." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması, kalıcı istikrara kavuşması için hepimizin yani tüm İslam aleminin... - Son Dakika
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