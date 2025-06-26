Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin yeniden bir ve bütün hale gelmesi, istikrar ve huzurun inşa edilmesi için yeni yönetimi destekliyoruz. Yeniden bir ve bütün Suriye oluşturmanın olmazsa olmazı da toprak bütünlüğünün korunmasıdır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin yeniden bir ve bütün hale gelmesi, istikrar ve huzurun inşa edilmesi için yeni yönetimi destekliyoruz. - Son Dakika
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