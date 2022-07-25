Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı.
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika
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