Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın mümkün olduğunu, bunun bizim için bir görev olduğunu anlamayacak kadar izansızlar." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın mümkün olduğunu, bunun... - Son Dakika
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