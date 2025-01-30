Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka bir şey kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletimiz"

-"En temel hukuk kaidelerini ihmal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar. 'Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunmaz' hoyratlığı hakikatin sert duvarına çarpacaktır"

-"Verilen her kararı kayıtsız şartsız doğru kabul etmek zorunda değilsiniz. Geçmişte bazı kararları biz de eleştirdik. Mücadelemizi hukuk zemininde verdik"

-"Yargıya parmak sallama, tehdit etme yoluna asla gitmedik. Hepimiz yargının layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz"

-"Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti için karar verenlere kimse ayar veremez"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.