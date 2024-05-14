Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir"
-"Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
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