Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir"

-"Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.