Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal gayrisafi yurtiçi hasıla bakımından Avrupa'da lider olduğunu ve dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti.

14.05.2024 22:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir"

-"Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Tarım, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir" - Son Dakika
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