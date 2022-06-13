Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları,... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları,...

13.06.2022 13:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır."

-"Ayda ortalama 3 milyar dolar bile bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık" dedi.

"Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye'nin 2022'nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüz ispatıdır" dedi.

"4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven slogan atmaları provakasyondan öte kalleşliktir, nammusuzluktur, kanı bozukluktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları,...

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ne yaparlarsa yapsınlar bizim yüreğimiz yeter' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ne yaparlarsa yapsınlar bizim yüreğimiz yeter'
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, '4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları,... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları,... - Son Dakika
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