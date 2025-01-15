Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye- Suriye, Türk-Kürt-Arap kardeşliğini bozamayacak, şer güçlerin çizdiği sosyal fay hatları kaşıyarak bir arada yaşama irademize dinamit koyamayacaksınız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye-Suriye, Türk-Kürt-Arap kardeşliğini bozamayacak, şer güçlerin çizdiği sosyal fay hatları kaşıyarak bir arada yaşama... - Son Dakika
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