Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı davaya D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz" dedi. - KAHİRE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı davaya D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil... - Son Dakika
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