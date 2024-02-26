Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, gönül veren insanların sözünden daha fazla geçiyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, gönül veren insanların sözünden daha fazla geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP\'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, gönül veren insanların sözünden daha fazla geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor.

26.02.2024 16:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, gönül veren insanların sözünden daha fazla geçiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, gönül veren insanların sözünden daha fazla geçiyor - Son Dakika
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