Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda bir konuşma yaptı.

"KÜLTÜR İNSANLARI VE SANATÇILAR MEDENİYET LOKOMOTİFLERİDİR"

"Medeniyet dediğimiz ve tarifi bile kolay olmayan kavramın en önemli unsurlarından biri de kültür sanattır" diyen Erdoğan, " Gelişme yolunda ilerleyen toplumları birbirlerinden ayıran, özgün yönlerini en iyi şekilde ortaya koyan fark mimariden müziğe geniş bir yelpazeye yayılan kültür sanat ürünleridir. Dolayısıyla kültür insanları ve sanatçılar, toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve onun da ötesinde bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir. Teknoloji alanındaki gelişmeler herhangi bir renk vermeden insanlığın ortak malı olmakla birlikte kültür ve sanat ürünleri değdikleri her yere kendi özgün mesajlarını taşırlar. Medeniyet mi insanı biçimlendirir? İnsan mı medeniyeti oluşturur? sorusu insan ortak paydası üzerinde şekillenerek aslında kendi cevabını veriyor" dedi.

"SANATÇI TOPLUMUN AYNASIDIR"

Erdoğan, "Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun işte böyle önemli bir sorumluluğun sahibidirler. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir, yönlendirir. Türkiye bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını tümüyle kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına, sanatçısına kültür ürünlerine sahip çıkarak kendi tarzını, kendi sentezini oluşturarak bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir. Bu vesileyle müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle duayen sıfatını hak eden tüm sanatçılarımızı tazimle, rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrağı gururla taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"EN HAYATİ GÖREVLERDEN BİRİ ARTIK SANATÇILARIMIZA DÜŞÜYOR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: " Gençlerimizin geleneksel sanatlarımızdan müziğe kadar her alanda asırlık birikimleri modern yorumlarla harmanlayarak ortaya çıkardıkları ürünleri de yakından takip ediyoruz. İnternetin ve sosyal medyanın verdiği imkanları kullanarak bu eserleri kendi halkımız yanında tüm insanlığın beğenisine sunan sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık. Yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Son olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizlerle birlikte başaracağız."

ÇOK SAYIDA SANATÇI KATILDI

İftar programına Kalemkar Semih İrteş, piyanist Güher Pekinel ve Süher Pekinel, İbrahim Tatlıses, akademisyenler Uğur Derman ve Çiçek Derman, bestekar Amir Ateş, ilahi sanatçısı Sami Özer, piyanist-besteci Büşra Kayıkçı, yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yönetmen Mesut Uçakan, hattat Hasan Çelebi, fotoğrafçı İzzet Keribar, yazar Gülper Refiğ, YouTuber Merve Özkaynak, rap sanatçısı Resul Aydemir, Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.