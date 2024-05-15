Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakın bir tarihte CHP'ye iadeiziyaret yapacağım"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın bir tarihte CHP'ye iadeiziyarette bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grubu Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, tasarruf tedbirlerinin açıklandığının hatırlatılması üzerine, "Konuşmamda her şeyi açıkladığım gibi Cumhurbaşkanı Yardımcım ve Hazine ve Maliye Bakanım gerekli açıklamayı yaptı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, tedbirlerin kamu-özel işbirliği ile yapılan projeleri kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya, "Hepsi bundan nasiplenecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret konusunda ise, "Yakın bir tarihte iadeiziyaret yapacağım" dedi. - ANKARA