Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, sosyal konutlarımızla da İstanbul’un yapı stokunu yeniliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, sosyal konutlarımızla da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, sosyal konutlarımızla da İstanbul’un yapı stokunu yeniliyoruz' dedi. - Son Dakika