Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında asgari ücrette gereken düzenlemeyi tekrar yapacağız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında asgari ücrette gereken düzenlemeyi tekrar yapacağız"

23.07.2022 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında asgari ücrette gereken düzenlemeyi tekrar yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında asgari ücrette gereken düzenlemeyi tekrar yapacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu "Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında asgari ücrette gereken düzenlemeyi tekrar yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu

"Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı"

"Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı işsizlik karşısında da aynı çaresizliği sergiliyor"

"Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz"

"Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler beş yıldızlık otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz"

"Muhalefetin tüm baskısına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık"

"Turizmde beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi."

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Femaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılbaşında asgari ücrette gereken düzenlemeyi tekrar yapacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında asgari ücrette gereken düzenlemeyi tekrar yapacağız" - Son Dakika
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