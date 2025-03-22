Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolsuzluk operasyonu üzerinden milletimizi provoke etmeye çalıştılar"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"CHP marjinal sol örgütlerin oyuncağı haline gelmiştir"

-"Sokaklara çıkarak milli iradeye parmak sallama dönemi geride kalmıştır. Türkiye hukuk devletidir"

"Sayın Özel neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz? Bu panik bu telaş niye? Düne kadar şaibe yok diyordunuz. Düne kadar şeffaflıktan dürüstlükten dem vuruyordunuz. Ne oldu da dizleriniz titremeye başladı"

İSTANBUL-Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatı İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.