Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı"nda yaptığı konuşmada, geçen hafta Ahlat ve Malazgirt'te Anadolu'yu ebedi vatan yapan zaferin 951'inci yıl dönümünün coşkusunu yaşadıklarını hatırlattı.

Kütahya ve Afyonkarahisar'da dün 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un iki önemli cephesindeki zaferlerin gururunu milletle paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, "Bugün ise Yunan ordusunun imhası ve kesin bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un son aşaması olan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Devlet Mezarlığı'nda, Milli Mücadele kahramanlarının aile efradıyla buluştuklarını anlatan Erdoğan, kahramanları tazimle andıkları bu buluşmada Anadolu'yu vatan yapan şehitler ve gazilerin tamamını da dualarından eksik etmediklerini söyledi.

Bu yıl ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikatında ve 30 Ağustos konserinde Milli Mücadele kahramanlarının aile efradının da yer aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir milletiz. Halbuki ordumuzun nüvesini teşkil eden Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2 bin 231'inci yıl dönümünü geride bırakan, dünyanın dört bir yanında devlet geleneğinin temellerine ilişkin her gün yeni bulgular elde edilen bir milletiz. Hepsini bir kenara bıraktık. Anadolu'daki varlığımızın kökenlerine ve devletlerimizin gücüne bile hakkıyla nüfuz edemediğimiz dönemler geçirdik. Aynı sathi yaklaşımın Milli Mücadele'miz konusunda da yaşandığını itiraf etmeliyiz. Anadolu'daki son devletimizin ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şu dönemde artık tarihimizi daha iyi öğrenmemizin, ecdadımızı daha iyi anlamamızın önünde hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. Milli Mücadele kahramanlarımızın aile fertleriyle buluşmamızı hem onlar için bir hak teslimi hem de tarihimize ve ecdadımıza daha iyi sahip çıkmamıza vesile olacak bir adım olarak değerlendiriyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha tüm şehit ve gazileri rahmetle yad ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos zaferi, Osmanlı'nın son döneminden beri, uzunca süredir savunmada kalan Türk ordusunun ilk büyük taarruzu neticesinde elde edilmiş bir başarıdır. Daha önce Sarıkamış'ta ve Kanal Harekatı'nda yapılan taarruzların istediğimiz sonuçlara ulaşmadığını biliyoruz. Diğer muharebelerimiz de hep savunmaya dayalıydı. Büyük Taarruz, makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz, gerçekten tarihi ve önemli bir dönüm noktasıdır. Milli Mücadele'yi, vatan topraklarını pis ayaklarıyla kirleten düşmanla birlikte onların iplerini elinde tutan yedi düvele karşı da yürüttük. Anadolu topraklarında tutunmanın pahalıya patlayacağını görenler, hep yaptığı gibi vekalet savaşı yoluna gitmişlerdir. Tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de Yunanlıların sırtını sıvazlayan birileri, Afyon'daki cephe hattında kurulan tahkimatı 'Türkler bunları 5-6 ayda aşamaz.' ifadesiyle tanımlamışlardır. Halbuki 26 Ağustos sabahı ordumuz, sadece iki gün içinde bu tahkimatın tamamını yerle bir ve düşmanın çoğunu da imha etmiştir. Bizim komutanlarımız savaşı, bizzat cephenin içinde idare ederken, Yunan ordusu 330 kilometre ötedeki İzmir'den emir almaya çalışıyordu. Çünkü onlar işgalci olmanın rahatlığı içindeyken, biz vatanımızı savunmanın inancı, haklılığı ve azmiyle mücadele ediyorduk."

"Anadolu'daki varlığımızı inşallah ebediyen kalıcı hale getirecek destansı bir zafer kazandık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin yıl sonra tekrar Anadolu'ya hakim olma rüyası görenlerden canlarını kurtarabilenlerin sadece 2 hafta sonra kendilerini İzmir'den ayrılan gemilere zor attıklarını anımsatarak, "Tarihe Başkomutan Meydan Muharebesi diye geçen 30 Ağustos Zaferi, Osmanlı'nın Sırplara karşı kazandığı Sırpsındığı zaferine benzetildiği için Rumsındığı diye de adlandırılmıştır. Sırpsındığı ile Osmanlı Balkanlar'daki varlığını yıkılışına kadar kalıcı hale getirmişti. Biz de Rumsındığı ile Anadolu'daki varlığımızı inşallah ebediyen kalıcı hale getirecek destansı bir zafer kazandık." diye konuştu.

Bir asır önce kendi halklarını ve ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini gördüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hep söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler, bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir. Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza, Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 Hava Füze Sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur, o kabiliyeti ve gücü varsa."

"Biz F-35'lerle S-400'leri asla aynı sistemde kullanmayacaktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun en büyük gücü ABD'nin, Türkiye'nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için olduğunu defaatle ifade ettiği S-400 sistemleri almasını, güya kendi uçaklarına tehdit olarak gördüğünü belirterek, şunları aktardı:

"Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F-35 uçaklarının verilmemesinden her alanda savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha ötesine geçen ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirilmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Üstelik Amerika, bize vermediği F-35'leri Yunanistan'a ikram ederek Rus hava savunma sistemlerinin güya gözü gibi sakındığı bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Biz tedarikçi ülkeye sözümüz gereği F-35'lerle S-400'leri asla aynı sistemde kullanmayacaktık, kullanmazdık. Ama hiçbir hukuki, ahlaki, insani sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın."

(Sürecek)