Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yılın ardından Bursa'ya geliyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yılın ardından Bursa'ya geliyor

30.06.2022 15:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yılın ardından Bursa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya geliyor. Bir çok yatırımın ve hizmetin açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yılın ardından saat 16.00'da Gökdere Meydanı'ndaki mitingde Bursalılarla buluşacak.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyareti ile ilgili detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılından bu yana ilk defa Bursa'ya gelmesinden duydukları onuru dile getiren Gürkan, "Cumhurbaşkanımızı Bursa'daki yatırımlarla karşılayacağız. Cumartesi günü 10'larca yeni sanayi tesisinin açılışı yapılacak. 15 milyar liraya yakın ciddi yatırımların ve 10 binden fazla istihdamın sağlandığı tesislerin haberlerini müjdeleyeceğiz. Kısmetse, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Gökdere Meydanına bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Açılışlar peş peşe yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk önce özel sektör açılışıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınacak olacak T2 tramvay hattının açılışını da gerçekleştireceğini belirten Gürkan, "Son olarak bütün vatandaşlarımızın katılımı ile mitingle Bursalıları Cumhurbaşkanımızla bir araya getireceğiz. Tabi ki pandemiyle birlikte gelen ekonomik sıkıntıya rağmen bu kadar büyük sanayi tesislerinin açılışlarının yapılması ve istihdamın sağlanmasıyla Bursa'nın Türkiye'ye katkısını da göstermiş olacağız. 3 milyon 150 nüfuslu şehrimizde 1 milyona yakın sigortalı çalışanımız var. Asgari ücretin de açıklanması güzel bir haber. Açılışların oa güzel bir müjde olacağını düşünüyoruz. Bursa tarafında bunun yansıması daha güzel olacaktır" diye konuştu.

Davut Gürkan, tüm Bursalıları Gökdere'deki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya çağırdıklarını sözlerine ekledi.

İşte Erdoğan'ın Bursa programı:

13.00 - Bursa özel sektör yatırımları toplu açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni.

Yer: GUHEM Uzay Havacılık Merkezi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları ile canlı bağlantı yoluyla Nestle Fabrikası'nda açılış)

15.00 - T2 Tramvay Hattı Açılışı ve açılış sürüşü.

Yer: İstanbul Yolu

16.00 - Bursa Mitingi ve resmi açılışlar

Yer: Gökdere Meydanı - BURSA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yılın ardından Bursa'ya geliyor - Son Dakika

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