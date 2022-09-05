Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor

05.09.2022 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde sırasıyla Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde sırasıyla Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Yapılacak görüşmelerde 3 ülkeyle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca Balkanlar'daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret çerçevesinde her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak Şehri'nde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine de katılacak. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son dakika haberi | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnançer'in cenaze törenine katıldı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnançer'in cenaze törenine katıldı Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal 'Erdoğan' paylaşımı Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal 'Erdoğan' paylaşımı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Balkanlar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement