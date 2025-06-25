Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde S-400 hava savunma sistemlerini ele almadıklarını belirterek, "Trump, F-35 alımı konusunda iyi niyetli" dedi. - LAHEY
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde S-400 hava savunma sistemlerini ele almadıklarını belirterek, 'Trump,... - Son Dakika
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