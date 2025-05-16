Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tiran'da "Çok şey bekliyoruz. Kardeşimle (Başbakan Edi Rama) Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi. - TİRAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasî Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tiran'da 'Çok şey bekliyoruz. - Son Dakika
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