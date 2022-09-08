Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ta resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ta resmi törenle karşılandı

08.09.2022 11:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun son durağı Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun son durağı Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan'a dün akşam saatlerinde geldi. Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılanan Erdoğan, temaslarına bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagreb'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. İki lider daha sonra görüşmeye geçti. - ZAGREB

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Sırbistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ta resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ta resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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