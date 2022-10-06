Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği sorusu hakkında, "Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği sorusu hakkında, "Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti.

06.10.2022 22:10

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği sorusu hakkında, "Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği sorusu hakkında, "Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti. Kendisine, Finlandiya ile ilişkilerimizin İsveç'e göre daha farklı olduğunu söyledim. Finlandiya, terörün kol gezdiği bir yer değil ama İsveç öyle. Burada Finlandiya-İsveç noktasında NATO'nun karar vermesi gerek. NATO, bu kararı Finlandiya'nın lehine verirse biz de elimizden geleni yaparız" dedi.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği sorusu hakkında, 'Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği sorusu hakkında, "Sanna Marin ile görüşmemiz iyi geçti. - Son Dakika
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