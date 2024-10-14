Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İç cephemizi tahkim etmemiz fevkalede önemlidir. Bunun da yolu siyasette diyalog zeminini güçlendirmekten, müşterek paydayı büyütmekten geçiyor. Siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir." - ANKARA