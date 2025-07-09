Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İklim Kanunu ile afetlerin sebep olduğu kayıp ve zararları asgari seviyeye indireceğiz. Ulusal Katkı Beyanımız doğrultusunda hazırladığımız eylem planlarımızla sera gazı emisyonlarını azaltacağız. Temiz teknolojinin kullanımını ülkemizin tamamını kapsayacak şekilde daha da yaygınlaştıracağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Erdoğan İklim Kanunu'nu Tanıttı - Son Dakika
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