Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde; İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. - ANKARA