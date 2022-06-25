Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüştü

25.06.2022 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde; İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Finlandiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüştü - Son Dakika

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