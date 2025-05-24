Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön gösteren üstat Necip Fazıl'ı yad ediyorum." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön... - Son Dakika
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