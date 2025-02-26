Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. - ANKARA