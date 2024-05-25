Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Bingöl'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl'e geldi. Havalimanında karşılanan Yılmaz, Bingöl Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Erdal Arıkan'dan bilgi alan Yılmaz, daha sonra ilçe belediye başkanları ve encümenlerle toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Bingöl Üniversitesi'nin düzenleyeceği mezuniyet törenine de katılacak. - BİNGÖL