Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Malazgirt\'e ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın Muş'un Malazgirt ilçesine gelecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir" denildi. - MUŞ
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Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahlat ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel düzeyde farklı bir konuma ulaşacağını belirtti. Yılmaz, birlik ve beraberlik siyasetine vurgu yaparak, Ahlat'ın bu siyasetten ayrılmayacağına inandığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, sağlık nedeniyle haziranda görevini bırakacağını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bildirdi. Griffiths, görevde geçirdiği 3 yılın ardından ayrılma niyetini açıkladı ve OCHA'daki görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirtti. 72 yaşındaki Griffiths, haziran ayı sonuna kadar sorunsuz bir geçiş sağlamak için görevinde kalacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki terör saldırısına ilişkin, 'ABD, saldırıda Ukrayna'nın izi olmadığına dair ikna etmeye çalışıyor' dedi. Putin, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ancak azmettirenlerin araştırıldığını belirtti.
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