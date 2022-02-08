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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı

08.02.2022 10:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, düzensiz göç konulu toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, düzensiz göç konulu toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan yabancıların durumu masaya yatırıldı, Avrupa Birliği mali imkan ve projeleri değerlendirildi.

Basına kapalı yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
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