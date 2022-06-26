Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Türk sporcularla görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Türk sporcularla görüştü

26.06.2022 16:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Türk sporcularla görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış töreni sonrası Türk sporcular ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış töreni sonrası Türk sporcular ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cezayir'de düzenlenen, 321 sporcumuzun katıldığı 19. Akdeniz Oyunları açılış törenine katıldık. En büyük temennimiz, sporcularımızın İstiklal Marşı'mızı dinleterek bayrağımızı gönderde dalgalandırmalarıdır. Gurur kaynağımız milli sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Oktay, daha sonra Türk sporcularla bir araya geldiğini belirterek, "Akdeniz Oyunları için Cezayir'de bulunan gönüllerimizin şampiyonu milli sporcularımızla bir araya geldik, hepsine ayrı ayrı başarılar diledik. Temennimiz her branştan sporcularımızın madalya ile ülkemize dönmesidir. Yüreklerimiz hep birlikte milli sporcularımız için atacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dün de Cezayir'in Oran kentinde Türk işçilerle bir araya gelmişti. - CEZAYİR

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Judocular Akdeniz Oyunları'nda madalya için hazır Judocular Akdeniz Oyunları'nda madalya için hazır 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı
Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, fuat oktay, Cezayir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Türk sporcularla görüştü - Son Dakika

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