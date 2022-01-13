Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının onuncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 10. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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