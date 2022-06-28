Oktay, heyeti karşıladığı sırada, "Söz konusu Kıbrıs olunca her şey öncelikli oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti - Son Dakika

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