Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti

12.05.2022 19:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Şentürk, kendisini kabul etmesi ve sanatçılara verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti.

Oktay'a "pırıl pırıl göründüğünü" söyleyen Şentürk'ün esprisi, gülüşmelere neden oldu. Bunun üzerine Oktay da Şentürk'e gayet şık olduğunu belirtti.

Şentürk ise "bir kendine saygısından bir de kendisine bakan gözleri rahatsız etmemek için şık giyinmeye özen gösterdiğini" ifade etti.

Çocukluğundan beri giyim ve kuşamına dikkat ettiğini belirten Şentürk, akranları para biriktirip oyuncak alırken, kendisinin kıyafet aldığını anlattı.

Şentürk'ün kameralara poz verdiği sırada "Ben işime geleni görürüm" esprisi de gülüşmelerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti - Son Dakika


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