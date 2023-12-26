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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bazı AK Parti milletvekilleri, şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 12 asker için başsağlığı dilekleri iletilmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu
26.12.2023 - 20:20,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bazı AK Parti milletvekilleri, şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammed Emin Akbaşoğlu, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 12 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı, Yaşar Güler, AK Parti, Güvenlik, Politika, Son Dakika

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