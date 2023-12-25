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Kur korumalı mevduat hesapları 700 milyar TL geriledi - Son Dakika
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Kur korumalı mevduat hesapları 700 milyar TL geriledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine ilişkin, "Belli bir tarih perspektifiyle yapılan yasal düzenlemeyle bu mekanizma başladı, bulunduğu dönemde görevini icra etti ve şimdi bu mekanizmadan finansal piyasalarımızda bir istikrarsızlığa yol açmadan...

Kur korumalı mevduat hesapları 700 milyar TL geriledi
25.12.2023 - 23:29,  Güncelleme: 23:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kur korumalı mevduat hesapları 2023 yılı Ağustos ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesinden 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Yaklaşık 700 milyar TL civarında bir gerileme söz konusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur korumalı mevduatla ilgili TBMM'de milletvekillerini bilgilendirdi. Yılmaz, "Kur korumalı mevduat hesapları 2023 yılı Ağustos ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesinden 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Yaklaşık 700 milyar TL civarında bir gerileme söz konusudur" dedi. - ANKARA

Kaynak: AA
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Kur Korumalı Mevduat, Aralık, Politika, Son Dakika

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