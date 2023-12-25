Kur korumalı mevduat hesapları 700 milyar TL geriledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kur korumalı mevduat hesapları 2023 yılı Ağustos ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesinden 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Yaklaşık 700 milyar TL civarında bir gerileme söz konusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur korumalı mevduatla ilgili TBMM'de milletvekillerini bilgilendirdi. Yılmaz, "Kur korumalı mevduat hesapları 2023 yılı Ağustos ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesinden 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Yaklaşık 700 milyar TL civarında bir gerileme söz konusudur" dedi. - ANKARA