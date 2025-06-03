Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Anayasa Komisyonu'nda çalışmalar hükümeti temsilen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Komisyonu çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Anayasa Komisyonu'na ilişkin konuşan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde sadece komisyonun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Asıl yoğun ve kapsamlı çalışmalar ise bayram sonrasında yapılacak. Bu ilk toplantı Külliye'de yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılara katılımı kendi takdirlerindedir. Zaman zaman katılacaklarını ifade ettiler; dediğim gibi hangi toplantıya iştirak edecekleri kendi takdirlerindedir" dedi.

"Anayasa Komisyonu'nda çalışmalar hükümeti temsilen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülecek"

Anayasa Komisyonu'nun kapalı bir yapıda olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak; mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok. Bu komisyon dikkat ederseniz parti idaresinin, Meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Hükümeti temsilen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülecek çalışmalar. Dolayısıyla da komisyon, hükümet, grup ve partinin bir çatısı gibi düşünülebilir. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz." - ANKARA