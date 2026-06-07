Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ara seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elde edilen başarılı sonuçları tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleşen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elde edilen başarılı sonuçları tebrik ediyorum. Güvenini bir kez daha gösteren aziz milletimize şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA