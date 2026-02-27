Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sami Er Başkanımız büyük projelere cesaretle öncülük etmiş" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sami Er Başkanımız büyük projelere cesaretle öncülük etmiş"
27.02.2026 23:13  Güncelleme: 23:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti ve kentteki altyapı projelerinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er, büyük projelere cesaretle öncülük etmiş, bir kısmını tamamlamış, bir kısmını da kararlılıkla sürdürmektedir. Kendisini yürekten tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nın Nikah Sarayı'nda düzenlediği iftar yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i kentte yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Başkan Er'in Malatya'da ihtiyaç olan çalışmalar yaptığını ve ihtiyaçlara cevap verdiğini söyleyen Yılmaz, "Geleceği daha güzel, daha güçlü bir mahalle inşa etmek adına çok kıymetli adımlar atılmış durumda. Altyapı çalışmalarından yol düzenlemelerine, çevre güvenliğinden ileri biyolojik arıtma tesisine ve teknik altyapı yatırımlarına kadar her ayrıntıya büyük bir hassasiyetle yaklaşılmış. Altyapı çalışmaları çoğu zaman görünmeyen, sessiz ilerleyen işlerdir. Ancak doğrudan yaşam kalitemizi belirler. Sağlam bir altyapı güvenli bir çevre, konforlu bir ulaşım ve sürdürülebilir bir şehir hayatı demektir. Bu anlayışla hareket eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Bey, büyük projelere cesaretle öncülük etmiş bir kısmını tamamlamış, bir kısmını da kararlılıkla sürdürmektedir. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyonu sayesinde mahallemiz daha planlı, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. İnanıyorum ki bu çalışmalar tamamlandığında, hep birlikte çok daha güçlü bir mahallede yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Politika, Sami Er, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sami Er Başkanımız büyük projelere cesaretle öncülük etmiş"
