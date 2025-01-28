Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan EİT Genel Sekreteri ile Verimli Görüşme - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan EİT Genel Sekreteri ile Verimli Görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan EİT Genel Sekreteri ile Verimli Görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin EİT'nin potansiyelini ortaya çıkarmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

28.01.2025 14:27  Güncelleme: 14:29
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Asad Majeed Khan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde teşkilatın geleceğine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak, EİT'nin ekonomik iş birliği ve bölgesel bağlantılılık alanında sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkarmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üye ülkelerin ulaştırma, ticaret ve gümrük alanlarında daha yakın iş birliği içinde olmaları ve teşkilatın proje ile sonuç odaklı bir yapıya dönüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye olarak bu doğrultuda; uzmanlığımızı paylaşmaya ve teşkilata her türlü teknik desteği sunmaya devam edeceğiz. 2025 yılı boyunca Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek EİT etkinliklerinin bu iş birliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Khan'a ziyaretleri için teşekkür ediyor, bu ziyaretin iş birliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan EİT Genel Sekreteri ile Verimli Görüşme - Son Dakika

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