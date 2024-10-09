Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Er Alan için taziye mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Er Alan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı diledi.

09.10.2024 20:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Er Alan için taziye mesajı - Son Dakika
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