Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Matis\'i Ağırladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, görev süresinin sona ermesi vesilesiyle veda ziyaretinde bulunan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matis'i ağırladık. Görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye'nin samimi bir dostu olarak Sayın Matis'in ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.