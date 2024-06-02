Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece'de bina çökmesine ilişkin, "Kurumlarımız olayın yaşandığı ilk andan itibaren seferber olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurumlarımız olayın yaşandığı ilk andan itibaren seferber olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun İstanbul."