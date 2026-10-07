Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olumsuz etkilenenler için adım atıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olumsuz etkilenenler için adım atıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atıldığını, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin değerlendirildiğini açıkladı. Yılmaz, bu adımların olumsuz etkilenenlerin haklarını gözettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler değerlendiriliyor"
Kaynak: AA
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