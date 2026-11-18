Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 'Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na (DTİK) katıldı. Yılmaz, "Bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçerek, Özbekistan'da birbirini besleyen, ölçek ekonomisi oluşturan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzey Konsey" toplantısına katılmak üzere Özbekistan'a geldi. Yılmaz temasları kapsamında başkent Taşkent'te düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na (DTİK) katılarak, Özbekistan iş dünyasından isimler ve Türk firmalarından temsilcilerle bir araya geldi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Yılmaz, "Kardeş Özbekistan'da, Taşkent'te sizlerle tekrar bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Son olarak, 14 Mayıs 2025 tarihinde 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantımız vesilesiyle bir araya gelmiş, görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün ise, 29 Ekim 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzalarıyla kurulan Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in lansman toplantısı için burada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Konsey'in, iş inşalarımızın da katkıları ile müteahhitlik ve yatırımlar alanındaki işbirliğimizi güçlendirerek artıracağına inanıyoruz. Bu kapsamda her zaman ifade ettiğimiz gibi sizlerin sahada edindiğiniz tecrübe ve gözlemler, ilişkilerimizi hangi alanlarda daha ileri taşıyabileceğimizi değerlendirmemiz bakımından bizim için oldukça kıymetlidir. Böylelikle bu akşamki buluşmamız, resmi temasların ötesinde bir aile meclisidir. Sizlerin görüş ve önerileri, ikili ilişkilerimizi geliştirme yolundaki çalışmalarımıza her zaman ışık tutmaktadır" dedi.

"Özbekistan ekonomisi bölgenin en dinamik pazarlarından biri haline gelmiştir"

Yılmaz, "Sizlerin de yakından tanıklık ettiği üzere 40 milyona yaklaşan genç-yoğun nüfusu ile Özbekistan ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 7,7 oranında büyüyerek 147 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Dünya ekonomisi yüzde 3 civarında büyürken bu başarı yakalanmıştır. 2017'den bu yana kararlılıkla sürdürdüğü reform gündemiyle bölgenin en dinamik pazarlarından biri haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in cesur ve dirayetli yönetimi Özbekistan'ın bu başarısında en önemli dayanak olmuştur. Önümüzdeki dönemde bu potansiyelin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü üyelik sürecini tamamlaması ticaret ortamının daha öngörülebilir hale gelmesine, Orta Koridor'un güçlenmesi ise ülkelerimiz arasındaki ulaştırma bağlantılarının gelişmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Özbekistan'la ikili ticaretimiz iki katına çıkarak 2025 yılında 3 milyar doları aşmıştır"

Yılmaz, Türkiye'nin günümüzde Özbekistan'ın en büyük dış ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, "2017'den bu yana ikili ticaretimiz iki katına çıkarak 2025 yılında 3 milyar doları aşmıştır. Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz" dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin Özbekistan'daki mevcut yatırımları ve gelecekteki yatırım fırsatlarına da dikkat çekerek, "Özbekistan'da 8,2 milyar dolar seviyesine ulaşan yatırımlarımızla ülkedeki en çok yatırım yapan üçüncü ülke konumundayız. 2 bin 365 Türk sermayeli firmamızla da ülkede en fazla firması bulunan üçüncü ülkeyiz. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in önümüzdeki on yılda 450 milyar dolar yabancı yatırım çekme hedefi, sizler için de yeni imkanlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yarın düzenlenmesi planlanan "İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzey Konsey" toplantısının da bu anlamda bir milat olacağının altını çizerek, "Bunun yanında, müteahhitlik firmalarımız ise bugüne kadar yaklaşık 9,5 milyar dolar değerinde 333 proje üstlenmiştir. Hem yatırımlarımızı hem müteahhitlik hizmetlerimizi hem de ikili ticaretimizin artırılması yine sizlerin emekleri, girişimleri, projeleri sayesinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekmektedir"

Hizmet sektörlerinin de ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Nitekim 2025 yılında Türkiye'ye 650 bin civarında Özbek turist gelirken Özbekistan'ı 112 bin vatandaşımız ziyaret etmiş, böylece iki ülke arasında toplam ziyaretçi sayısı 762 bine ulaşmıştır. Bu doğrultuda, bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçerek, Özbekistan'da birbirini besleyen, ölçek ekonomisi oluşturan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Yılmaz, "Bu çerçevede sizlerden beklentimiz; yerel ekonomiye güçlü bir şekilde entegre olurken, Türk iş dünyası içerisindeki bağları daha da güçlendirmeniz, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmanız ve ortak projeler geliştirerek sinerji oluşturmanızdır. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı, Saygıdeğer Hanımefendi Saida Mirziyoyeva ile eş başkanlığını yürüteceğimiz İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli İş Konsey sizlerin yanında güçlü bir destek olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Cemşit Kuçkarov ile eş başkanlığını yürüttüğümüz Karma Ekonomik Komisyonumuzun 9. Dönem Toplantısı'nı 23-24 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğiz. Toplantı vesilesiyle düzenleyeceğimiz iş forumunda da sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Bu akşam sizlerden dinleyeceğim görüş ve değerlendirmeler, yarın Özbek muhataplarımla yapacağım görüşmelerde de yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.