Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz fon soruşturmasında yatırımcıyı manipülatörden ayırıyor

Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz fon soruşturmasında yatırımcıyı manipülatörden ayırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmalarında yatırımcı ile manipülatörün birbirine karıştırılmadığını söyledi. Yılmaz, adli ve idari süreçlerin titiz bir şekilde hayata geçirildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturmaları) Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçiriyoruz"
Kaynak: AA
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