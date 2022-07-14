Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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