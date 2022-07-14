Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

14.07.2022 15:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığınca hazırlanan bir videoyu da paylaştı.

Videoda, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız, durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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