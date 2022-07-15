Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

15.07.2022 11:13
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün olduğu gibi bugün de işgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün olduğu gibi bugün de işgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, milletin ortaya koyduğu destansı mücadelenin adı olan 15 Temmuz'un Türkiye siyasi tarihi için de yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletin iradesine sahip çıkan sivil direnişin, karanlık güçlerin Türkiye'ye biçtiği kalıbı da o hain gecede çıplak elleriyle yırtıp attığını anımsatan Altun, o gecede liderinin çağrısıyla sokaklara dökülen milletin, istiklaline, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığını, böylece milletin, egemenliğin sahibinin bizatihi kendisi olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini aktardı.

Bu direnişin dünya tarihine de altın harflerle yazıldığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi söylediği 'Milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım.' sözü, millet iradesinin aşamayacağı hiçbir engelin olmayacağının idrakini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yolda en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Milli irade uğruna, vatanı uğruna, Türkiye aşkına can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletin 15 Temmuz direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; dün olduğu gibi bugün de işgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edeceğiz."

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milleti meydanlara davet ettiği sözler ile vatandaşların direnişi ve demokrasi nöbetlerine ilişkin görsellerin yer aldığı videoya da yer verdi.

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Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Demokrasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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