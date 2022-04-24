Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Viyana'daki Şehit Diplomatlar Sergisi açılışına video mesajla katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisi açılışına gönderdiği mesajında, "Olgulardan değil varsayımlardan yola çıkan, gerçekliği çarpıtan ve tarihi kendilerince yeniden yazmaya çalışanların karşısında biz, tarihi bütüncül bir şekilde okumaya gayret ediyoruz ve hakikatın safında, yanında duruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca daha önce İstanbul, Los Angeles, Washington ve New York'ta düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin 5'incisi Viyana'da açıldı.

Sergi açılışına video mesajla katılan Altun, Ermeni terör örgütlerinin saldırı ve suikastlarında hayatını kaybeden şehit diplomatların anıldığı bu anlamlı sergiyle ASALA ve onunla bağlantısı bulunan terör örgütlerinin 1915 olaylarını bahane ederek adeta meşrulaştırmaya çalıştıkları saldırıları uluslararası kamuoyunun gündemine taşımayı, bu saldırıların gerçek amacını ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti.

Altun, aynı amaçla "Etnik Terör Kurbanı Şehit Diplomatlar "panelini de bugün Viyana'da gerçekleştireceklerini ifade etti.

ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerince 1973 yılında başlayan ve neredeyse tamamı Batı ülkelerinde gerçekleşen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile üyeleri ile konsolosluk çalışanları olmak üzere 58 vatandaşın şehit edildiğini hatırlatan Altun, 16 ülkede gerçekleştirilen söz konusu cinayetlerin tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatılmasının şehitlere borçları olduğu kanaatinde olduklarını vurguladı.

Şehit diplomatlar

Ermeni örgütlerinin terör saldırılarının, 1973 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in, Ermeni bir isim tarafından Santa Barbara'da şehit edilmesiyle başladığını anımsatan Altun, bu terör eylemlerinin birçok ülkede olduğu gibi Avusturya'da da etkisini gösterdiğini, 22 Ekim 1975'te Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil'in Viyana'da şehit edildiğini söyledi.

Büyükelçinin şehit edilişiyle Türk diplomatlarını hedef alan terör eylemleri için Viyana'nın odak noktalardan biri haline geldiğine işaret eden Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermeni teröristlerce 20 Haziran 1984'te gerçekleştirilen ikinci suikastta Viyana Büyükelçiliği Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen, 19 Kasım 1984 tarihinde düzenlenen üçüncü suikastta ise Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Direktörü Evner Ergun yine bu şehirde şehit düşmüştür. Bugün tam da bu nedenlerle ASALA terörüyle hayattan koparılan diplomatlarımızı anmak için doğru bir yerdeyiz. Hayatını kaybeden diplomatlarımızın büyük bir kısmının faillerinin bulunamadığı veya yargılanamadığı gerçeğini, dünya kamuoyuyla tekrar paylaşmayı bir ödev olarak görüyoruz. Onlardan teslim aldıkları görevin bayraktarlığını yapan diplomatlarımız bugün aynı şevk ve cesaretle görevlerinin başındadır. Şehit diplomatlarımız gibi onlar da vazifeden kaçmamakta ve Türkiye'nin, Türk milletinin haklarını uluslararası platformda korumak için gereken her türlü vazifeyi üstlenmektedir."

Altun, mesnetsiz iddialara dayalı 1915 olayları üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılan ASALA terörünün aslında Birinci Dünya Savaşı süresince Ermeni çeteciliğinin Anadolu'daki faaliyetlerinin bugüne yansımış hali olduğunu, ASALA terörünü, yüz yıl önceki büyük savaşta, Ermeni çeteciliğiyle farklı bağlamlarda değil, birlikte değerlendirmek durumunda olduklarını bildirdi.

ASALA'nın Türk milletine ve diplomatlarına doğrulttuğu o tetiğin, Taşnakçılığın yine Türk milletine karşı tertiplenen çeteciliğinin 21. yüzyıldaki iz düşümü gibi olduğunu dile getiren Altun, her iki yapının da Türk devletini güçsüzleştirmeye yeltendiğini, çeşitli yöntemler kullandığını ve aynı amaç etrafında hareket ettiğini aktardı.

Fahrettin Altun, "Bu sebeple, merhum Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil'e Viyana'da sıkılan kurşun, eski Osmanlı Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya Berlin'de sıkılan kurşunla aynı silahtan çıkmıştır. 1992 yılındaki elim Hocalı katliamı, Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'da Türk halkına yapılan saldırıların bir devamı niteliğindedir." diye konuştu.

"Köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği inşa ediyoruz"

"Olgulardan değil varsayımlardan yola çıkan, gerçekliği çarpıtan ve tarihi kendilerince yeniden yazmaya çalışanların karşısında tarihi bütüncül bir şekilde okumaya gayret ediyoruz ve hakikatin safında, yanında duruyoruz." diyen Altun, şunları kaydetti:

"ASALA, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör grupları her ne olursa olsun Türk milletine ve devletine karşı uzun yıllardır sürdürdükleri saldırılarda başarılı olamamışlardır, olamayacaklardır. Biz terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu mücadeleyi sürdürürken geçmişten bugüne milletimizin her bir unsuruyla huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğiz. Birilerinin tüm yıkıcı hesaplarına rağmen, Ermeni vatandaşlarımızla bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmeye devam ediyoruz. Daha adil bir hafızanın oluşturulması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeye de elbette katkıda bulunacak bir husustur."

Geleceğe odaklanan bir anlayışla, önyargıları kıran, yapıcı bir söylem oluşturulmasının da ayrı bir gereklilik olduğunun altını çizen Altun, tarihi, ortak ilişkiler kurabilmek için bir zenginlik olarak görmeye devam edeceklerini ve bunu kin ve nefret söylemlerine malzeme yapmak isteyen odaklarla mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Altun, program vesilesiyle şehit edilen bütün diplomatları, aile üyelerini ve vatandaşları rahmet ve minnetle yad ettiğini sözlerine ekledi.

Sergi yarın akşama kadar ziyaretçi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen sergide 1973-1984 arasında şehit edilen Türk diplomatlarına ait fotoğraflar, gazete kupürleri, olay yeri görselleri, yapılan terör eylemlerinin ve suikastların anlatıldığı ülke ve şehir bazlı grafikler ve zaman çizelgesi çalışmaları yer alıyor. Suikastların düzenlendiği her bir ülke için hazırlanan 16 ülke panosunda, yaşanan olaylar ve sonuçları gözler önüne seriliyor.

Sergide ayrıca şehit diplomatların fotoğrafları yapay zeka teknolojileri ile yüksek çözünürlüklü halde sergileniyor. Viyana Sofiensale Sergi Salonu'nda bugün açılan sergi, 25 Nisan akşamına kadar ziyaretçileri kabul edecek.