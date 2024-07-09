Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, \'Azerbaycan\'ın Sırları\' adlı kitabı yayımladı

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ve Azerbaycan kültürünün anlatıldığı "Azerbaycan'ın Sırları" adlı kitabı yayımladığını açıkladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca 'tek millet iki devlet' şiarıyla Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeşliğinin ve Azerbaycan'ın köklü kültürünün anlatıldığı "Azerbaycan'ın Sırları" adlı kitap yayımlandı" denildi. - ANKARA